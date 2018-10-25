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Bankaya gitti, otomobilindeki 150 bin lira çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir işlem için banka şubesine giren iş insanının park ettiği otomobilin camını kıran hırsızlar 150 bin TL'yi çaldı.

Bankaya gitti, otomobilindeki 150 bin lira çalındı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir işlem için banka şubesine giren iş insanının park ettiği otomobilin camını kıran hırsızlar 150 bin TL'yi çaldı.
Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Muhammet Yarar, 41 VN 025 plakalı otomobilini park ederek bir işlem için banka şubesine gitti. Muhammet Yarar, geri döndüğünde aracının camının kırıldığını, araçta bulunan 150 bin TL'nin çalındığını gördü. Muhammet Yarar'ın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi incelemede bulundu. Muhammet Yarar'ın bir banka şubesinden para çektikten sonra parayı araçta bırakarak bir işlem için diğer banka şubesine gittiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bankaya gitti, otomobilindeki 150 bin lira çalındıBankaya gitti, otomobilindeki 150 bin lira çalındı

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