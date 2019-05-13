Bankaya sahte euro veren 6 kişi yakalandı

Gaziantep’te bir banka şubesine 11 adet 500 euro’luk sahte banknot veren şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bankaya bazı şahıslar tarafından 11 adet 500 euro’luk sahte banknot verildiği yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçti. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda E.Ç., Ö.F.K., A.B., H.K., İ.A., İ.H. ve K.Ü. isimli 6 şüpheliyi yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin ikamet, iş yeri, araç ve üst aramalarında 11 adet sahte 500 euro’luk banknot halinde toplamda 5 bin 500 euro sahte para, 2 av tüfeği ile bu tüfeklere ait 34 fişek, 10 tabanca ile bu tabancalara ait 10 şarjör ile 90 adet dolu mermi ve 5 adet cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



