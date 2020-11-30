Bankaya sinirlenip ATM’yi yakmak istedi

Kahramanmaraş’ta bir kişi, iddiaya göre sinirlendiği bankanın ATM’sini ateşe verip yakmak istedi.

Olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. ATM’ye benzin döküp yakmak isteyen kişi daha sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ATM’yi söndürdü. Yangın sonrası ATM’de maddi hasar oluşurken, polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonunda ATM’yi ateşe verenin 28 yaşındaki M.Ç. olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Şüphelinin borçlarından dolayı kızdığı bankaya sinirlenerek ATM’yi ateşe verdiği öğrenildi.

