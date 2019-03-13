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Bankayı soydu, polisi arayıp, teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, banka şubesindeki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek 50 bin TL alıp, kaçan M.Y.

Bankayı soydu, polisi arayıp, teslim oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, banka şubesindeki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek 50 bin TL alıp, kaçan M.Y. (20), daha sonra polisi arayıp, teslim oldu.
Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan özel banka şubesine gelen kurusıkı tabancalı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki 50 bin TL'yi alarak kaçtı.
Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı, güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının otomobil veya taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polisler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Araştırma sürerken polisi arayan M.Y., yerini söyledi ve gelen ekibe teslim oldu. Gözaltına alınan M.Y.'nin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bankayı soydu, polisi arayıp, teslim oldu

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