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Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:26 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da bir bankayı kurusıkı tabancayla soyup, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra sağa sola ateş açarak kaçan soyguncu, vatandaşın çelme takması sonucu yakalandı.

Bayrampaşa’da bir bankayı kurusıkı tabancayla soyup, güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra sağa sola ateş açarak kaçan soyguncu, vatandaşın çelme takması sonucu yakalandı. Vatandaşların şüpheliyi kovaladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Güneşdere Caddesi üzerinde bulunan bir bankada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.K. (24) isimli bir şüpheli, Güneşdere Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya kurusıkı tabancayla girerek, önce vatandaşları rehin aldı ardından da güvenlik görevlisinin silahını aldı. Vatandaşlara hareket etmemesi yönünde tehditler savuran şüpheli, banka çalışanından paraları istedi.

Sağa sola rastgele ateş açarak kaçtı
Banka çalışanından bir miktar parayı alan şüpheli H.K., sağa sola rastgele birkaç el ateş ederek kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine ilk olarak güvenlik görevlisi düştü. Daha sonra ise çevrede ve bankada bulunan vatandaşlar şüpheliyi kovalamaya başladı. Soyguncunun kaçmasının ardından korku dolu anlar yaşayan banka çalışanları polise haber vererek yardım istedi.

Soyguncuyu vatandaşlar çelme takarak yakaladı
Vatandaşları peşine takan şüpheli, sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Şahsın kaçtığını gören bir vatandaş, şüpheli yanından geçtiği sırada çelme takarak yere düşürdü. Yerden kalkan şüpheli, yaklaşık 100 metre sonra vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncu H.K.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Daha sonra bankada incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vatandaşları peşine takan soyguncunun kaçış anı kamerada
Bankadan bir miktar parayı alarak sağa sola ateş açıp kaçmaya çalışan soyguncunun vatandaşlardan kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin köşeyi dönerek kaçmaya çalıştığı vatandaşların da peşinden kovaladığı görülüyor.

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