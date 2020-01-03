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  4. Bankayı soymaya çalıştı

Bankayı soymaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, şizofreni tedvisi gördüğü iddia edilen kişi, elinde bıçakla girdiği banka şubesini soymaya çalıştı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, şizofreni tedvisi gördüğü iddia edilen kişi, elinde bıçakla girdiği banka şubesini soymaya çalıştı. Bankanın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen F.S. (35), gözaltına alındı.
Olay öğle saatlerinde Akçakoca’daki banka şubesinde meydana geldi. F.S., elinde bıçakla bankaya girerek, banko görevlilerinden tüm paraları vermelerini istedi. Banka şubesinin güvenlik görevlisi, soygun girişimini fark ederek elinde bıçak olan F.S.’yi etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine gelen polis, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen F.S.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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