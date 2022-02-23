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Banker Bilo filmi gerçek oldu! Göçmenleri 'İstanbul'a geldiniz' deyip, Osmaniye'ye bıraktılar

23.02.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin hikayesi 'Banker Bilo' filmini akla getirdi. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganlar, İstanbul diye Osmaniye’ye bırakıldı.

Banker Bilo filmi gerçek oldu! Göçmenleri 'İstanbul'a geldiniz' deyip, Osmaniye'ye bıraktılar

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan 32 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

'İSTANBUL'A GELDİNİZ' DENİLEREK OTOBÜSTEN İNDİRİLDİLER

Yaklaşık bir hafta önce kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri belirlenen şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları öğrenildi. Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afgan, otobüs şoförü A.Ş. tarafından 'İstanbul’a geldiniz' denilerek Osmaniye’de zorla indirildi. Düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmeleri kameralara yansırken, otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.

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Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü’ne getirilen Afganistanlı 32 kişi, insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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AKILLARA BANKER BİLO FİLMİ GELDİ

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin hikayesi 'Banker Bilo' filmini akla getirdi. ‘Banker Bilo’ filminde de Şener Şen’in canlandırdığı ‘Maho’ karakteri, köylüleri Almanya yerine, İstanbul’a bırakmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Osmaniye
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