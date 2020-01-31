‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu! İstanbul diye Kocaeli bıraktılar

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 8 kişinin ülke içerisinde göçmenlerin kaçak sevki yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik 29 Ocak tarihinde Kocaeli ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan otobüs ve minibüs sürücüleri, muavinler ve taksi sürücülerinin de olduğu C.A., A.K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H.Ç., B.Z., Ş.G. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL DİYE KOCAELİ'YE BIRAKMIŞLAR



Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların burada yapılan işlemlerinde, kaçak yollarla Türkiye’ye gelen ve doğu illerinden İstanbul’a gitmek isteyen mültecileri alarak yüksek fiyat karşılığında Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirdikleri belirlendi. Şahısların birçok mülteciyi, “Burası İstanbul” diyerek Gebze’de araçtan indirdiği öğrenildi. Ayrıca yapılan incelemelerde taksi sürücülerinin Gebze’den İstanbul’a gitmek isteyen mültecilerden yüksek miktarda para isteyerek, kaçak olarak sevkini yaptıkları belirlendi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Kocaeli Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünden sevkleri için araçlara bindirilen şahıslardan birisi, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalım, çirkin çıkmayalım” dedi.

Kaynak: İHA

