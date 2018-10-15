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'Banker Bilo' filmindeki sahne Artvin'de gerçek oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan, uyruklu 33 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanlık alana bırakıldı.

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan, uyruklu 33 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanlık alana bırakıldı. Bölgede devriye gezen jandarma ekiplerince fark edilen göçmenler tek tek toplanırken, yaşananlar ise Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi hatırlattı.

Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmi, Artvin'in Şavşat ilçesinde gerçek oldu. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen Afganistan, uyruklu 33 göçmen, TIR'la İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaştı. Ücretini ödeyip TIR'a yüklenen mülteciler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İnsan kaçakçıları, taşıdıkları mültecileri dün gece saatlerinde, "Burası İstanbul, biraz yürüdükten sonra şehre varacaksınız" denilerek, Şavşat-Ardahan karayolunda ormanlık alana bıraktı. Göçmenleri Kocabey Yaylası’ndaki ormanlık alana bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri TIR'la bölgeden ayrıldı.

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla 33 göçmenin ormanlık alanda yürüdüklerini fark etti. Jandarma ekiplerini karşılarında gören bazı göçmenler de panik yaşayıp kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarla, 33 göçmen yakalandı. Ekipler, 33 Afganlı mülteciyi araçlarla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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