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Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde oturduğu bankı tamirden bir türlü gelmeyen özürlü Hüseyin Bekar, kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü.İlçede 7’den 70’e herkesin çok sevdiği (Bigi) lakaplı engelli Hüseyin Bekar’ın (41) her gün geldiği Salim Demircan Sokağı’nda dinlenmek için oturduğu bank tamire gitti.

Bursa’nın İznik ilçesinde oturduğu bankı tamirden bir türlü gelmeyen özürlü Hüseyin Bekar, kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü.
İlçede 7’den 70’e herkesin çok sevdiği (Bigi) lakaplı engelli Hüseyin Bekar’ın (41) her gün geldiği Salim Demircan Sokağı’nda dinlenmek için oturduğu bank tamire gitti. Bankı tamirden bir türlü gelmeyen Bekar, Kılıçaslan Caddesi’nde kaymakamlık binası önündeki bankı sırtlayarak yaşadığı sokağa götürdü. Oturma bankın her zamanki yerine koyan Bekar, ayaklarını uzatıp keyif yaptı.
Çarşı esnafının ilgi gösterip baktığı özürlü vatandaş, ayak tırnaklarını kestirmeyi de ihmal etmedi. Çarşı esnafı, "Hüseyin herkes tarafından çok sevilir. Kimseye zararı yoktur. Kendi halinde sevecen biri. Üzerine kimse toz kondurmaz. Ona hepimiz sahip çıkıyoruz" dedi.
Öte yandan kaymakamlık önündeki esnaf, bank gidince taburesini çıkarıp koydu. Yaşanan olaya ise, "Hüseyin bankı aldı götürdü" demekle yetindi.

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü

Bankı tamirden gelmeyince kaymakamlık önündeki bankı sırtlayıp götürdü
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