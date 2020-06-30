Banko Hizmetleri Asistanı nedir, ne kadar maaş alır, ne iş yapar?

Halkbank tarafından duyurusu yapılan personel alım ilanıyla birlikte, Banko Hizmetleri Asistanı nedir, sorusu gündeme geldi. Yapılacak sınava girerek kariyerine bankacılık alanında devam etmek isteyen adaylar, bu pozisyonun görev tanımını, maaşını merak ediyor. İşte Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonuna dair detaylar...

Banko Hizmetleri Asistanı nedir?

Bu pozisyonda çalışan personeller bankaların gişelerinde görev yaparlar. Görev tanımları içerisinde çek ödeme, para yatırma ve çekme, kredi ödemeleri gibi işlemleri gerçekleştirirler.

Banko Hizmetleri Asistanı olarak çalışacak personel, bu görevlerin yanı sıra banka müşterilerinin hesaplarına dair yönelttiği sorulara bilgi vermekle görevlidirler.

Ne kadar maaş alırlar?

Devlet bankalarında görev yapan personellerin maaşları brüt olarak hesaplanmaktadır ve vergi dilimine göre maaşlarında belirli tutarlarda kesintiler yapılır. Ortalama maaşlar yapılan kesintilerin ardından (vergi, bireysel emeklilik vs.) 3000 - 3400 TL arasında değişmektedir. Bunun yanı sıra üç aylık dilimlerde çift maaş v.b. ödemeler alırlar.

