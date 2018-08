Banksy 50 Efsane Eseriyle Amsterdam MoCo'da

Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden Amsterdam'da, MoCo Müzesi (Modern Contemporary Museum- Modern Çağdaş Müze) efsane sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerine ev sahipliği yapıyor. MoCo'da sergilenen Banksy'nin 50 eserinin yanı sıra, iki büyük eseri "Kırmızı Balonlu Kız- Her zaman umut vardır!" ve İntifada ayaklanmasında "Çiçek fırlatan Filistinli genç" eserleri müzenin dış duvarlarını da süslüyor.

Öpüşen Polisler - Brighton

Banksy bu duvar resmini 2004 yılında Brighton'da Prince Albert Pub'ın duvarına yaptı. Eşcinsellerin haklarını savunan ve homofobiye karşı bir eleştiri olarak bu eseri yaptı. Barın sahibi daha sonra buradan alınarak Amerika'da bir açık arttırmaya gönderdiği eserden kazanılacak paranın bölge için harcanacağını açıkladı.

Muz Kurgusu - Pulp Fiction - Londra

Banksy'nin 2007'de yaptığı Muz Kurgusu hayranı olduğu Quentin Tarantino'nun 1994'te çektiği kült filmi Pulp Fiction/Ucuz Roman filmine bir gönderme, Samuel L. Jackson ve John Travolta ellerinde silah yerine muz doğrultuyor.

​"Şimdi Gülün Bakalım" - Los Angeles

Farelerin yanısıra, maymunlar Banksy'nin gözde kahramanlarından birisi. Banksy'nin 2002'de Los Angeles'ta çizdiği bu eserde maymun, "Şimdi gülün bakalım, yarın hesap vereceksiniz" diyor. Bu resim Ocean Rooms gece klübünün duvarlarına 2002'de çiziliyor.

​Çiçek fırlatan Filistinli genç - 'Öfke'- Batı Şeria

Banksy'nin yine Batı Şeria duvarına çizdiği oldukça iz bırakan bir duvar resmi. Daha çok savaşı değil barışı imgeleyen bir ikon. Resimde çiçekler hariç, her yer siyah beyazdır, yalnızca çiçekler renklidir. Banksy'nin burada vermek istediği, "Eğer bir kavga yaşanacaksa, o da barış için olmalıdır" temasıdır. Bu duvar resmi ayrıca Banksy'nin kendi kitabı "Wall and Piece" in de kapağında yer aldı.