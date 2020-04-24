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Banksy’den 'İnci Küpeli Kız' portresine korona güncellemesi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 22:23 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin 2014 yılında bir duvara yaptığı "İnci Küpeli Kız’’ portresine koronavirüs güncellemesi yapılarak cerrahi maske eklendi.

Banksy’den 'İnci Küpeli Kız' portresine korona güncellemesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatının her alanını etkilediği gibi sanatı da etkiliyor. İngiltere’de sokak duvarlarına yaptığı resimler ile ün salmış Banksy’den bu kez koronavirüs temalı bir çalışma geldi. Banksy, 2014 yılında İngiltere’nin Bristol şehrinde limanda bulunan bir duvara dünyaca ünlü sanat eseri ‘’İnci Küpeli Kız’’ tablosunu resmetmişti. Sanatçı, koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz günlerde bu eserini güncelleyerek İnci Küpeli Kız'a, koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın kullanmaya başladığı cerrahi maskelerden taktı.

İnci Küpeli Kız tablosu 1665 yılında Hollandalı ressam Johannes Vermeer tarafından yapılmıştır. Tablo, Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Mauritshuis'de sergilenirken, tablo aynı zamanda "Kuzeyin Mona Lisa'sı" ya da "Hollandalı Mona Lisa" olarak adlandırılır.

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