Banksy: Filistinliler gizemli sokak sanatçısına Beytüllahim'de sergi açarak teşekkür etti

Filistinliler, dünyaca ünlü gizemli İngiliz sokak sanatçısı ressamı Banksy'ye bölgede turizmin gelişmesine katkılarından dolayı şükranlarını sunmak amacıyla sürpriz bir etkinlik düzenledi. Kimliğini gizli tutan sanatçının 20 eserinin Filistinli fotoğrafçılar tarafından çekilen fotoğrafları, Batı Şeria'da Beytüllahim'in merkezindeki Manger (Yemlik) Meydanı'nda sergilendi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Beytüllahim'deki sergiyle eş zamanlı olarak, Banksy'nin dört duvar resmi yaptığı Gazze Şeridi'nde bir araya gelen sanatçılar ise sahildeki kumsala "Teşekkürler Banksy" yazdılar. Etkinliğin düzenleyicisi turizm rehberi Yamen Elabed, Banksy'ye mesaj niteliğindeki video klibinde "Banksy hep bize sürpriz yapar, ben de bugün ona sürpriz yapmak istedim" dedi. Elabed, sergiyi "Banksy'ye desteği için şükran duyduğumuzu göstermek için" düzenlediğini söyledi ve Banksy'nin eserlerinin "alternatif turizmi" teşvik ederek Filistin ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti. Salgın dolayısıyla çok az sayıda turistin bulunduğu kentteki açık hava sergisini hemen tümü yerli halktan 300 civarında kişi gezdi.

Gelen herkese üzerinde bir Banksy resminin baskısı olan maskeler dağıtıldı. 'Koronavirüs salgını Batı Şeria'yı kötü vurdu' Koronavirüs salgınının kentin ve bölgenin turizme dayalı ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu anlatan sergi düzenleyicisi Elabed, "Bu şehir turizmle ayakta duruyor. Otellerin, hediyelik eşya dükkanlarının, lokantaların, tur şirketlerinin kapanmasıyla, rehberlik yapan ben de dahil çok kişi işsiz kaldı. Turizmin yeniden başlamasını bekliyoruz" diyor. Sergiyi izleyen Eyüb Ali adındaki bir taksi şoförü Banksy'nin eserlerinin esasen İsa peygamberin doğum yeri olarak kabul edilmesi itibarıyla Hristiyanlar için önemli bir hac bölgesi olan Beytüllahim'deki turizme yeni bir boyut kattığını söyledi. "Turistler Beytüllahim'i sadece İsa'nın doğduğu yer, Nativity (Doğuş) Kilisesi ile tanıyor. Bunlarla gurur duyuyorum ama Banksy 3 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria'nın da görünür olmasını istiyor" dedi. Banksy'nin Filistinle ilişkisi Banksy geçen ay üç resmini Londra'da açık artırmayla satmış ve elde ettiği 2 milyon 200 bin sterlini (2 milyon 882 bin dolar) Beytüllahim'deki bir hastaneye bağışlamıştı.