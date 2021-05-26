Banksy'nin en büyük eserlerinden 'Beyaz Saray Sıçanı' açık artırmada 380 bin Euro'ya satıldı

Richard Hessink Müzayede Evi'ndeki açık artırmada, en yüksek teklifi bir İngiliz vatandaşının verdiği belirtildi.

BAR DUVARINDAYDI

Kafası beyaz, vücudu siyah renkten oluşan 9,5 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki sanat eseri, İngiltere'nin Liverpool kentindeki bir barın duvarındaydı.

Banksy tarafından 2004 yılında Whitehouse adlı barın ön cephesine çizilen resimde, sıçanın kafa bölümü duvarda, vücut kısmı da ahşap ön cephede yer alıyordu. Ancak tadilat sırasında gövde kısmı korunamadı.

Sıçanın kafa kısmı 2011 yılında kaldırılarak korumaya alındı. Eser, 48 parça halinde duvardan çıkarıldı. 2014 yılında Londra'da müzayedeye konan eser satılmadı.

Banksy'nin kamusal alandaki en büyük eserlerinden biri olarak bilinen çalışma, Nisan ayı başında Hollanda'nın Zwolle kentine taşındı.

Yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki 'Beyaz Saray Sıçanı'nın başı, İngiltere'de vinç yardımıyla özel olarak düzenlenmiş kamyona yüklenerek Hollanda'ya gönderildi.

Zwolle'daki müzayede bir İngiliz vatandaşı tarafından satın alınan çalışma, Kuzey Denizi'ni aşarak, yeniden geldiği ülkeye dönecek.

Bu, Banksy'nin Hollanda'da açık artırmada satılan ikinci eseri.

3'e 3,5 metre boyutundaki ahşap panel üzerine yapılan diğer eser de 170 bin Euro'ya satılmıştı.

