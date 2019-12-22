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Banksy'den, Batı Şeria'da İsrail'in ayrım duvarı ile İsa'nın doğumunu yorumlayan yeni eser

22.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Batı Şeria'da Beytüllahim'deki bir otelde, İsa'nın ahırda doğumunu tasvir eden bir eser sergiledi. Banksy, Instagram hesabında, bu eserini "İsa'nın modifiye edilmiş doğumu" olarak tarif etti.

Banksy'den, Batı Şeria'da İsrail'in ayrım duvarı ile İsa'nın doğumunu yorumlayan yeni eser

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Batı Şeria'da Beytüllahim'deki bir otelde, İsa'nın ahırda doğumunu tasvir eden bir eser sergiledi.

"Beytüllahim'in Yara İzi" adı verilen eserde, İsa'nın doğduğu varsayılan yalağın, İsrail'in ördüğü ayrım duvarı ile bölündüğü ve duvarın üzerinde yıldız şeklinde bir patlama izi olduğu görülüyor.

Banksy, Instagram hesabında, bu eserini "İsa'nın modifiye edilmiş doğumu" olarak tarif etti.

İsrail, Batı Şeria'nın çevresine ördüğü "Ayrım Duvarı"nın terör saldırılarını engellemek üzere yapıldığını iddia ediyor. Filistinliler ise duvarın toprak genişletme amaçlı olduğuna inanıyor.

Ulusalararası Adalet Divanı, duvarın yasa dışı olduğuna hükmetti.

Banksy Walled Off oteli

Banksy'nin eseri, Beytüllahim şehrindeki Walled Off adlı otelde yer alıyor. Daha önce bu otelin düzenlenmesinde otel sahibi ile Banksy ortak çalışmış.

Otel müdürü Wissam Salsaa, Banksy'nin Noel hikayesini kullanarak Filistinlilerin Batı Şeria'da nasıl yaşadıklarına dikkat çekmek istediğini belirtti.

Salsaa, "Noel'i ve Beytüllahim hikayesini insanları düşünmeye yöneltecek bir şekilde gündeme getirmek için çok iyi bir yol" dedi.

İsa'nın doğumunu canlandıran sahnede, duvarın üzerinde İngilizce ve Fransızca "sevgi" ve "barış" sözcükleri yer alıyor. Sahnede ayrıca üç adet hediye paketi görülüyor.

Banksy Walled Off oteli

Salsaa, Banksy'nin, "sesi olmayanların sesi olmaya çalıştığını" söylüyor.

Otelin tüm odaları, Batı Şeria ayrım duvarına bakıyor.

Odalarda Banksy'nin İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmaları konu edinen duvar resimleri sergileniyor.

Banksy'nin, Beytüllahim'de ve ayrım duvarı üzerinde birçok eseri bulunuyor.

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