HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat

Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat

23.03.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği resim 19 milyon 450 bin euroya satıldı.

Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat

Eser için ödenen para, sağlık çalışanlarına bağışlanacak.İngiltere'nin başkanti Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan Bansky'nin sağlık çalışanları için çizdiği "Game Changer" adlı siyah-beyaz eseri, çekişmeli geçen bir açık artırma sonucu 19 milyon 450 bin eurodan (16 milyon 750 bin pound) alıcı buldu.

Müzayede öncesi eserin 2,5 milyon ile 3,5 milyon pound arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. Tahminlerin üzerine çıkılan satıştan elde edilen para ise İngiliz Sağlık Kurumu'na (NHS) bağışlanacak.

Eser, geçen yılın Mayıs ayında İngiltere'nin güneyindeki Southampton kentindeki hastanenin duvarına çizilmişti. Grafitinin büyüklüğü yaklaşık bir metrekare. Resimde küçük bir erkek çocuğu, çöp kutusuna atılmış Batman ve Superman gibi oyuncakların arasından yüzü maskeli, pelerinli bir hemşireyi havaya kaldırıyor.

Hastaneye reprodüksiyonu bırakılacak

Bansky bu eseri hastane duvarına çizerken sağlık çalışanlarına üzerinde "Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Her ne kadar siyah-beyaz olsa da bu resmen ortamı aydınlatmasını umuyorum" yazılı bir not bırakmıştı.

Eseri daha önceden açık artırmaya çıkarmayı planlayan sanatçı, hastaneye de çizimin bir reprodüksyonunu bırakacağını açıklamıştı.

Kimliğini gizli tutan İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin "Devolved Parliament" (geri evrilmiş parlamento) adlı eseri de geçen yıl 9 milyon 900 bin pounddan alıcı bulmuştu. Sanatçı, Avam Kamarası'nı şempazelerin tartışırken resmetmişti.

AFP/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
İş yerine saldırarak çalışanları darp ettilerİş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Talihsiz küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi

Talihsiz küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi

Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Cezası belli oldu

Köpekten kaçarken direkte mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

Tuzla'da iki grup arasında silahlı çatışma

Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Dünyada eşi yok! 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı

50 yıldır müzede sergilenen heykelle ilgili gerçek ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.