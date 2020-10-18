Banksy'nin yeni eseri Nottingham'da: Bisiklet tekeriyle hula hop çeviren kız çocuğu

Gough eserin ne anlama geldiğiyle ilgili şu yorumu yaptı:

Duvar resminin Banksy'ye ait olduğunun teyit edilmesinden sonra birçok kişi önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Eserin ilk görüldüğü Salı gününden bu yana Banksy'ye ait olduğu konuşuluyordu. Önce üstü kapatılmış, daha sonra resim siyah grafitiyle boyanmıştı.

Resmin önündeki direkte de arka tekeri olmayan bir bisiklet zincirlenmişti.

Bir kız çocuğunun bisiklet tekeriyle hula hop çevirdiği resim, ilk olarak Salı günü bir güzellik salonunun kiremit rengi tuğla duvarında görüldü.

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Nottingham'daki, bisiklet tekeriyle hula hop çeviren kız çocuğu resminin kendisine ait olduğunu sosyal medya paylaşımıyla teyit etti.

"Merak uyandırıcı. Banksy'nin son dört veya beş eseri Covid veya haberlerdeki şeylerle ilgiliydi. Bu daha acayip ve anı yaşıyor. Kendi kendine eğlenen biri.

"Belki de mesaj şudur: 'zor zamanlardan geçiyoruz, gelin bunun keyfini çıkaralım ve kırık olan bir şeyden eğlence çıkaralım.

"Hula hop bütüncül bir şey. Çember olumlu, hayatla barışıklık demek. Bozk bir bisikletle bile oynayacak bir şey bulabiliyor.

"Nottingham'daki resim Banksy'nin daha önce gördüğüm resimlerinden farklı bir tür. Akışkanlığı daha az, daha pikselli bir efekt var. Özellikle çene ve yüz çevresinde."

Banksy, memleketi Bristol kentinde 1990ların başında trenleri ve duvarları boyamaya başladı. Kısa bir süre içinde dünya genelinde bilinen bir sokak sanatçısına dönüştü.

Eserleriyle büyük şirketler ile alay ediyor ve sıklıkla siyasi mesajlar veriyor.

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Nottingham Belediyesi sözcüsü de eserin Banksy'ye ait olduğunun teyit edilmesinin 'muhteşem' olduğunu söyledi ve "Tabii neden Nottingham'ı seçti bilmiyoruz ama Robin Hood gibi isyanlarımızla meşhuruz" dedi.