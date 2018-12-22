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Bankta buldukları çantayı alan İranlı şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

Bankta buldukları çantayı alan İranlı şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir parkta bankın üstünde buldukları çantayı alan İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Sultanahmet Meydanı'ndaki parkta Suudi Arabistan vatandaşı J.S.R.A. çantasını oturduğu banka unutarak ayrıldı. Bir süre sonra çantasını unuttuğunu fark edip geri dönen J.S.R.A. çantayı bulamayınca durumu polise bildirdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelediği MOBESE görüntülerinde çantayı alan şüphelileri tespit etti.

Polis, gece saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde çantayı aldığı öne sürülen İran uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Çantayı aldıklarını kabul eden şüpheliler, çantadaki cep telefonunu, seyyar wifi, yüzük, saat ve takıları aldıklarını, kredi kartlarını ise çöpe attıklarını beyan etti.

Şüphelilerin sınır dışı edilmeleri için savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

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