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  4. Bankta oturan genç kıza cinsel taciz! Kovalamacanın ardından yakalandı

Bankta oturan genç kıza cinsel taciz! Kovalamacanın ardından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 20:36 | Son Güncelleme

Çorum'da bankta oturan genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, polis tarafından kovalamacanın ardından yakalandı.

Bankta oturan genç kıza cinsel taciz! Kovalamacanın ardından yakalandı

İddiaya göre, S.Ö. (40), Kadeş Barış Meydanı'ndaki bir bankta arkadaşı S.A. (18) ile oturan R.S'ye (19) yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu.

R.S'nin meydandaki devriye ekiplerine ihbarda bulunması üzerine ekipler S.Ö'yü kovalamaya başladı.

ÇIKMAZ SOKAKTA YAKALANDI

Yaklaşık 400 metre süren kovalamacanın ardından girdiği çıkmaz sokakta polis ekiplerince yakalanan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirilen zanlı, ekip aracına bindirilerek karakola götürüldü.

S.Ö, ekip otosuna bindirilirken görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Kovalamaca sırasında çıkmaz sokakta bulunan güvenlik görevlisi Yasin Alabay da zanlının etkisiz hale getirilmesinde polislere yardım etti.

Alabay, gazetecilere, iki polis memuru tarafından kovalanan şahsı görünce harekete geçtiğini, sahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından destek ekip gelene kadar olay yerinde beklediğini belirtti. (AA)

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