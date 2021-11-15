Bannon FBI’a Teslim Oldu

Eski Başkan Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Steve Bannon, ölümle sonuçlanan 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında Pazartesi günü Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) teslim oldu. Başkan Joe Biden hakkında kaygı verici yorumlar yapan Bannon, teslim olmaya siyah giyimli korumaların kuşatması altında geldi.

Bannon, başkent Washington’daki FBI binasına girişinde bir grup gazeteciye, "Biden rejimini deviriyoruz" dedi.

Bannon, Cuma günü, federal büyük jüri tarafından, 6 Ocak saldırısı kapsamındaki olayları soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu’na ifade vermeyi ve Kongre'ye belge sunmayı reddettiği gerekçeleriyle Kongre’ye itaatsizlikle suçlanmıştı.

Kongre soruşturmasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olan Bannon'ın ilk kez Pazartesi günü federal mahkemede, Sulh Hakimi Robin Meriweather'ın huzuruna çıkması bekleniyor.

Bannon, sosyal medya web sitesi GETTR'de canlı yayın yapan bir kameraya bakarak, destekçilerine seslendi.

Siyah giysinin üzerine zeytin yeşili bir palto giyen ve siyah yüz maskeleri de dahil olmak üzere siyah giyinmiş korumaların eşlik ettiği Bannon, "Odağınızı dağıtmayın. Bunların hepsi (kuru) gürültü" dedi.

Adalet Bakanlığı, Kongre'ye itaatsizliğin bir yıla kadar hapis ve maksimum bin ABD Doları para cezası ile cezalandırılabilecek bir suç olduğunu açıkladı.

Bannon, Temsilciler Meclisi komisyonu tarafından, Trump destekçilerinden oluşan bir grubun, Kongre'nin Trump'ın Biden'a karşı seçimi kaybettiğinin resmen onaylamasını engellemek için Kongre’ye düzenlediği başarısız baskın girişiminde bulunduğu 6 Ocak'a kadar geçen süre hakkında ifade vermesi emredilen, Trump'a yakın 30'dan fazla kişiden biri.

Trump, baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komisyonu engellemeye çalıştı ve eski danışmanlarına işbirliği yapmamaları talimatını verdi.

Bannon, Trump'ın

