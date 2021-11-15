HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bannon FBI’a Teslim Oldu

Bannon FBI’a Teslim Oldu

15.11.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başkan Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Steve Bannon, ölümle sonuçlanan 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında Pazartesi günü FBI'a teslim oldu. Bannon’ın öğleden sonra hakim karşısına çıkması bekleniyor

Eski Başkan Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Steve Bannon, ölümle sonuçlanan 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında Pazartesi günü Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) teslim oldu. Başkan Joe Biden hakkında kaygı verici yorumlar yapan Bannon, teslim olmaya siyah giyimli korumaların kuşatması altında geldi.

Bannon, başkent Washington’daki FBI binasına girişinde bir grup gazeteciye, "Biden rejimini deviriyoruz" dedi.

Bannon, Cuma günü, federal büyük jüri tarafından, 6 Ocak saldırısı kapsamındaki olayları soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu’na ifade vermeyi ve Kongre'ye belge sunmayı reddettiği gerekçeleriyle Kongre’ye itaatsizlikle suçlanmıştı.

Kongre soruşturmasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olan Bannon'ın ilk kez Pazartesi günü federal mahkemede, Sulh Hakimi Robin Meriweather'ın huzuruna çıkması bekleniyor.

Bannon, sosyal medya web sitesi GETTR'de canlı yayın yapan bir kameraya bakarak, destekçilerine seslendi.

Siyah giysinin üzerine zeytin yeşili bir palto giyen ve siyah yüz maskeleri de dahil olmak üzere siyah giyinmiş korumaların eşlik ettiği Bannon, "Odağınızı dağıtmayın. Bunların hepsi (kuru) gürültü" dedi.

Adalet Bakanlığı, Kongre'ye itaatsizliğin bir yıla kadar hapis ve maksimum bin ABD Doları para cezası ile cezalandırılabilecek bir suç olduğunu açıkladı.

Bannon, Temsilciler Meclisi komisyonu tarafından, Trump destekçilerinden oluşan bir grubun, Kongre'nin Trump'ın Biden'a karşı seçimi kaybettiğinin resmen onaylamasını engellemek için Kongre’ye düzenlediği başarısız baskın girişiminde bulunduğu 6 Ocak'a kadar geçen süre hakkında ifade vermesi emredilen, Trump'a yakın 30'dan fazla kişiden biri.

Trump, baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komisyonu engellemeye çalıştı ve eski danışmanlarına işbirliği yapmamaları talimatını verdi.

Bannon, Trump'ın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklamaTürkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

İYİ Partili Usta'dan dikkat çeken Osman Öcalan paylaşımı

İYİ Partili Usta'dan dikkat çeken Osman Öcalan paylaşımı

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.