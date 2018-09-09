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Bannon: ‘Trump Bir Darbeyle Karşı Karşıya’

09.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

Beyaz Saray eski stratejisti Steve Bannon, Başkan Donald Trump’ın bir darbeyle karşı karşıya olduğunu söyledi

Bannon: ‘Trump Bir Darbeyle Karşı Karşıya’

Beyaz Saray eski stratejisti Steve Bannon, Başkan Donald Trump’ın bir darbeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Bannon, New York Times gazetesinde isimsiz yayınlanan, Başkan Trump’a yönelik ağır eleştiriler içeren ve Trump’a karşı sessiz bir direniş olduğunu dile getiren makaleye değindi. Bannon, ‘‘Bu kurumlara doğrudan bir saldırıdır. Bu bir darbedir’’ diye konuştu.

Bannon son olarak bir Amerikan başkanının benzer bir muameleyle karşı karşıya kalmasının Amerikan İç Savaşı sırasında General George B. McClellan’la Başkan Abraham Lincoln arasında yaşandığını kaydetti.

‘Bu bir kriz’’ diyen Bannon, ‘‘Ülke böyle bir krizi yalnızca 1862 yazında General McClellan ve hepsi Birlik Ordusu’ndaki Demokratlar’dan oluşan üst düzey generaller Abraham Lincoln’un başkomutanlık için yetkin olmadığına inandıklarında yaşanmıştı’’diye konuştu.

Trump ise Cuma günü Adalet Bakanlığı’nın yazıyı kimin yazdığını ortaya çıkartması gerektiğini söylemiş ve bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu kaydetmişti.

Bannon’un görevine Trump tarafından Ağustos 2017’de son verilmişti. Bannon, Başkan’ın diğer danışmanlarıyla Cumhuriyetçi Parti’yi kendi ekonomik hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı gerekçesiyle fikir ayrılığı yaşamıştı.

Cumhuriyetçiler içinde Donald Trump’ın ABD Başkanı olmaya uygun olmadığını düşünen gizli bir grup olduğunu söyleyen Bannon, ‘‘Ben komplocu biri değilim. Ortada bir derin devlet yok, her şey açık açık oluyor’’ dedi.

Demokratlar’a da seslenen Bannon, ‘‘İktidarı ele geçirdiğinizde farklı olacağını sanmayın çünkü bu kurulu düzen halktan daha iyi bildiğini buyuruyor’’ diye konuştu.

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