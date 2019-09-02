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Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın ilk yürüyen merdivenli üst geçidi olan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nde yaşanan arızalar çok sayıda şikayete neden olunca belediye açıklama yaparak arızanın nedeninin ‘kötü kullanım’ olduğunu bildirdi.

Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın ilk yürüyen merdivenli üst geçidi olan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nde yaşanan arızalar çok sayıda şikayete neden olunca belediye açıklama yaparak arızanın nedeninin ‘kötü kullanım’ olduğunu bildirdi. Yürüyen merdivenlerinin acil durum butonlarının tekmelendiği, el tutma bandında kayıldığı ve motosiklet taşındığı görülen güvenlik kamerası kayıtları da açıklama ile birlikte paylaşıldı.
Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nin Manisa'nın ilk yürüyen merdivenli üst geçidi olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu sözlere yer verildi: "Belediyemiz tarafından Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Merkez İtfaiye Binası karşısında yaptırılan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nde 4 adet yürüyen merdiven ve 2 adet makine dairesiz asansör bulunmaktadır. Yürüyen merdivenler 15 kw motor güçlerinde, 7/24 dış ortam şartlarında çalışabilecek, herhangi bir yönde limit noktalarını geçmesi halinde otomatik olarak durduracak emniyet tertibatlarına sahiptir. Yürüyen merdivenlerin başlangıç-bitiş noktalarında birer adet manuel olarak durdurulabilmesi amacı ile acil durdurma butonları bulunmaktadır. Tehlikeli bir durum oluşmaması için bu butonların tekrar çalışması sadece anahtar ile sağlanabilen özelliğe sahiptir. Ayrıca makine dairesiz asansörler 1000 kilogram kapasitede, 2 duraklı, tam otomatik ve paslanmaz çelikten dizayn edilmiştir."
TEKMELEYEN DE VAR BANTTAN KAYAN DA
Üst geçidin yürüyen merdiven ve asansörlerinin arıza vermesi ile ilgili kamera kayıtlarının kamuoyuyla paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, "Bahse konu Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi'nde yürüyen merdivenlerin sürekli arızalandığının bildirilmesi üzerine üst geçitte bulunan güvenlik kamera kayıtlarının 14 günü incelendiğinde vatandaşların tehlikeli durumlar karşısında kullanılmak üzere konulan acil durdurma butonlarına gereksiz yere basıp durdurduğu, yürüyen merdivenlerdeki el tutunma bandı üzerine defalarca oturulup, kayıldığı, butonlara tekme atıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeplerden el tutunma bandına aşırı yük bindiğinde sürtünmeden ve taşıma kapasitesini aştığından dolayı bozulmalar ve bantta yırtılmalar meydana gelmiştir. Banttan kaynaklı bu gibi sebepler yürüyen merdivenin güvenlik amacıyla durmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca yürüyen merdivenlerde motosiklet gibi araçların taşınması esnasında oluşan darbeler, basamak altında bulunan mekanik aksamların hasar görmesine sebebiyet vermektedir. Manisa halkının belediyemiz tarafından hizmete sunduğu üst geçide belirttiğimiz hususları göz önüne alarak daha dikkatli ve titiz kullanmaya önem göstermesi rica olunur" denildi.
Yürüyen merdiven ve asansörlerin kötü kullanımına ilişkin görüntüler de açıklamada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Bantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden olduBantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden olduBantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden olduBantlarda kayan, butonları tekmeleyenler yürüyen merdivende arızaya neden oldu

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