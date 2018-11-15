MAGAZİN

Banu Alkan'ın dekolteli reklamı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Banu Alkan, son oynadığı reklam filminde sergilediği görüntülerle sosyal medyada günün konusu oldu.

Banu Alkan'ın dekolteli reklamı

Afrodit lakaplı sinema sanatçısı Banu Alkan, derin dekoltesi, şuh sözleri ve oyunculuk performansıyla geri döndü.

VIP araç yapan bir firmanın tanıtım filmi için kamera karşısına geçen Banu Alkan, geçmiş yıllarda oynadığı reklamları gölgede bırakacak performans sergiledi. Alkan’ın dekoltesini gösterme çabası ise dikkat çekti…

Konuşma şekli ve kurduğu cümlelerle dikkat çeken Banu Alkan’ın tanıtım filminde kullandığı cümleler sosyal medyayı adeta salladı. Banu Alkan, tanıtım filminde “Ne kadar rahatım. Allah’ım ne kadar rahat bir araba. Çok rahat çok rahat çok rahat. Çok şık, çok şık, çok şık. Muhteşem ötesi, oh my god!” şeklinde cümleler sarfetti.

Afrodit’in çok bol olan kıyafeti içinde derin göğüs dekoltesini göstermek için gösterdiği yoğun çaba da reklam filmine sözleri kadar damga vurdu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Mehmet Ali Erbil hakkında kritik gelişmeMehmet Ali Erbil hakkında kritik gelişme
Esra Erol'da izleyenleri hayrete düşüren olay!Esra Erol'da izleyenleri hayrete düşüren olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan dekolte reklam

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teoman: Artık eskisi gibi değilim

Teoman: Artık eskisi gibi değilim

İbrahim Büyükak'ın gözyaşları

İbrahim Büyükak'ın gözyaşları

Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

Özge Ulusoy'un yanıtsız bıraktığı soru

Özge Ulusoy'un yanıtsız bıraktığı soru

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Bergüzar Korel: Ağlamaktan gözyaşım bitti

Bergüzar Korel: Ağlamaktan gözyaşım bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.