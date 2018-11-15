Banu Alkan'ın dekolteli reklamı

Afrodit lakaplı sinema sanatçısı Banu Alkan, derin dekoltesi, şuh sözleri ve oyunculuk performansıyla geri döndü.

VIP araç yapan bir firmanın tanıtım filmi için kamera karşısına geçen Banu Alkan, geçmiş yıllarda oynadığı reklamları gölgede bırakacak performans sergiledi. Alkan’ın dekoltesini gösterme çabası ise dikkat çekti…

Konuşma şekli ve kurduğu cümlelerle dikkat çeken Banu Alkan’ın tanıtım filminde kullandığı cümleler sosyal medyayı adeta salladı. Banu Alkan, tanıtım filminde “Ne kadar rahatım. Allah’ım ne kadar rahat bir araba. Çok rahat çok rahat çok rahat. Çok şık, çok şık, çok şık. Muhteşem ötesi, oh my god!” şeklinde cümleler sarfetti.

Afrodit’in çok bol olan kıyafeti içinde derin göğüs dekoltesini göstermek için gösterdiği yoğun çaba da reklam filmine sözleri kadar damga vurdu.



