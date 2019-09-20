HABER

Banu Başaran: "Artık sağlık otellerinin kurulması gerekli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sağlık sektöründe çok ciddi noktalara geldiğini belirten Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği kurucularından ve İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran, sunulan hizmetin bir üst noktaya taşınması için mutlaka sağlık otelleri kurulması gerektiğini söyledi.Türkiye’deki hastanelerin, hekim kadrosunun çok iyi olduğunu, tıbbi anlamda ve hasta bakımı konusunda çok iyi yerlere gelindiğini söyleyen Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği kurucularından ve İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran, tamamlayıcı bir unsur olarak artık sağlık otellerinin kurulması gerektiğini kaydetti.Sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye gelen herkese ’misafir’ denildiğinin altını çizen Başaran, "Ancak gelen kişinin hasta olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Türkiye’nin sağlık sektöründe çok ciddi noktalara geldiğini belirten Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği kurucularından ve İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran, sunulan hizmetin bir üst noktaya taşınması için mutlaka sağlık otelleri kurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki hastanelerin, hekim kadrosunun çok iyi olduğunu, tıbbi anlamda ve hasta bakımı konusunda çok iyi yerlere gelindiğini söyleyen Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği kurucularından ve İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran, tamamlayıcı bir unsur olarak artık sağlık otellerinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye gelen herkese ’misafir’ denildiğinin altını çizen Başaran, "Ancak gelen kişinin hasta olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü buraya yemek yemek için, otelde kalmak için, eğlenmek için değil tedavi olmak için geliyor. Onlar sonuçta hasta ve endişeleri, beklentileri, korkuları var. Hasta ve hasta yakınına bu şekilde davranmamız gerekiyor. Diyelim ki hasta diyabetik ve bir otelde kalıyor. Tedavi için hastaneye gelip gidiyor. Ama o süre içerisinde normal yemekten ziyade ona özel diyet yemeğinin çıkması gerekiyor. Veya hastayı ameliyat ettiniz ardından da taburcu oldu. Bunun bir bekleme süresi var. Doğal olarak bu süreci hastanede geçirmek istemeyen ve otele yerleşmek isteyen hastalar var. İşte bu dönemde hastanın enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Göz ameliyatı veya herhangi bir cerrahi operasyon geçirmiş olabilir. O süre içerisinde bu tür misafirleri kabul eden otellerin ve işletmelerin de onların bir tıbbi süreçten geçtiğini bilerek hareket etmesi gerektiği konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani mutlaka sağlık otellerinin kurulması gerekiyor" dedi.

"Haksızlığa karşı yekvücut olunmalı"
Başaran, "Hastalar Türkiye’ye tedavi olmak için geliyor. Ülkemizin şu anki algısı ise oldukça yüksek bir noktada. Bu nedenle gelen hastalar, şu veya bu kuruluş diye bakmıyor. Ancak yanlış hizmet aldığında bundan sadece hastane değil, Türkiye olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.
"Ülkemizde maalesef merdivenaltı hizmet veren sağlık kuruluşları hala var" diyen Başaran hem Türkiye’nin imajına büyük darbe vuran hem de sektörde haksız rekabete neden olan bu yanlışa karşı sadece Sağlık Bakanlığı’nın değil, Turizm Bakanlığı’nın, otellerin, alışveriş merkezlerinin, taksicilerin kısaca herkesin yekvücut olması gerektiğini dile getirdi.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Büyük ikramiye çeyrek bilete!Büyük ikramiye çeyrek bilete!
Aydın ve Denizli emniyet müdürleri değiştiAydın ve Denizli emniyet müdürleri değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar

İstanbul'da hareketlilik! Böyle gözaltına alındılar

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sosyal medyada halkı isyana çağırmışlardı! Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar! Sosyal medyayı kullanıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.