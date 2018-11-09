Banu Güven: Amerikalı meslektaşlara öğütler

Dünya hızla koca bir tımarhaneye dönüyor. Ekonomik eşitsizlikten, sosyal adaletsizlikten dert yanan kitleler, çıkış yolunu popülist söylemleriyle göz boyayan despotlarda ve tüccarlarda arıyor. Onlar kendi kurdukları hakikatin kralları, bizim hakikatimizin şarlatanları. ABD Başkanı Donald Trump da onlardan biri.

Trump basın özgürlüğü için büyük tehlike arz ediyor. Öyle ki, zaman zaman kendi halimizin yanında ABD'li meslektaşlarımız için de kederleniyoruz. Biz feleğin çemberinden geçmişiz, onlar arkamızdan geliyor gibi. Trump'ın düşman bellediği kanallardan CNN'in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın başına gelenlere bakın.

Tam olarak ne oldu?

Trump'ın ara seçim kampanyasında en sık kullandığı malzemelerden biri, Ekim başında Honduras'tan yola çıkıp, El Salvador, Nikaragua ve Guatemala üzerinden kalabalıklaşarak Meksika'ya gelen göçmen kafilesiydi. Uyuşturucu kartellerinden ve yoksulluktan kaçan insanları "çete üyeleri, çok kötü insanlar” olmakla suçlayan, hatta aralarında Ortadoğulular olduğunu iddia eden Trump, Twitter'a da "Yasal yollarla olmadığı sürece ABD'ye giremeyeceksiniz. (Aksi) ülkemizin istilası anlamına gelir. Ordumuz (sınırda) sizi bekliyor!" diye yazdı.