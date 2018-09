Banu Güven: Korkutan sorular

"Gazetecilik bir devletin himayesinde değildir"

Gazetecilik herhangi bir devletin himayesi altında yapılan bir meslek de değildir. Gazetecinin himayesi altına girebileceği tek güç, basın özgürlüğü ilkeleridir. Demokratik ülkelerde yönetimler, sırf özgür bir çalışma ortamı ve can güvenliği sağladıkları için, o gazetecinin kendilerine kul ya da köle olmasını beklemezler. Bazılarının en amiyane şekilde hayal ve ifade ettiği şekliyle Almanya'da hiçbir gazeteci cumhurbaşkanının kucağına oturmak mecburiyetinde değildir.

Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan hükümetlerin temsilcileri, marifetlerine payanda olmayan ülkelerde ve ortamlarda yapılan basın toplantılarından korkarlar. Güvenli alanlarını terketmişlerdir çünkü. Sınırları içinde karşılaşmayacaklarından emin oldukları sorular, oralarda pat diye karşılarına çıkıverir. Yalanları sırıtır.

Bu yüzden Can Dündar'ın Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılıp soru sorma girişimi ufak çaplı bir krize dönüştü. Türk tarafı hafta başında verdiği uzunca bir iade talebi listesine Can Dündar'ın da adını koyarak Almanya'yı zora soktu. Can Dündar bu basın toplantısı öncesinde Özgürüz.org'da yaptığı kısa açıklamada, bu konuda bütün gece süren diplomasi trafiğinin bir işe yaramadığını, Erdoğan'ın basın toplantısını boykot etmekte kararlı olduğunu anlattı. Can Dündar bir gazeteci olarak diplomatik bir kriz haberinin öznesi olmak istemediğini söyledi ve basın toplantısına katılmak konusundaki ısrarından vazgeçti.