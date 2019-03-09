Banu Güven: Tarihe geçen bir 8 Mart

Bunu da yaptılar. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara giriştiler.

İstanbul’da en şenlik havasında geçen yürüyüşü, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nü gaz ve plastik mermiler kullanarak engellediler. Kadınları ara sokaklara sürdüler. Öyle sahneler çıktı ki ortaya, ne olup bittiğinden habersiz bir kişi görüntüleri izlese, polisin kamu güvenliği açısından büyük bir tehdidi savuşturmaya çalıştığını düşünebilirdi. Gürültüyle patlayan silahlar, duman, bağırış çağırış…

Ha, bir de ağır cinsiyetçi küfürler. Kadınlardan birine “O sopayı senin...” diye bir cümle sarf eden erkek bir polis gördük bir videoda mesela! O polis maalesef toplumun bir kesimini temsil ediyordu. İtaat etmeyen, hesap soran kadına tahammül edemeyenleri. Bu kadınlar, şiddetle bastırılmaya çalışılan cinselliklerini haykıran sloganları ve tavırlarıyla polisin ve temsil ettiklerinin gözünde ahlakı zayıf bir kitleydi zaten. O yüzden polis karşısındaki kadına bu küfürle de saldırdı. Sonra kendisini duyan amirinden en ufak bir uyarı almadan kabara kabara “işini yapmaya” devam etti. Kadın polisleri düşünüyorum böyle durumlarda. Bazı kadınların erkek egemen siyaset tarafından hemcinslerine karşı nasıl bilendiğini gördüğümde içim sızlıyor. Umarım, diyorum, biri, en azından biri, o polisi duyup da, “Ne diyorsun sen?” diye çıkışmıştır.