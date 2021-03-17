MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Banu Ilıcalı'dan mutlu aile pozu! Kızı aynı annesi

Banu Ilıcalı'dan mutlu aile pozu! Kızı aynı annesi

17.03.2021 16:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Banu Ilıcalı'dan mutlu aile pozu! Kızı aynı annesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatını basından uzak tutan kızı Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun ve minik kızı Begüm ile aile pozu verdi.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılının eylül ayında Efe Ceyhun ile evlendi.

AİLE POZU VERDİLER

Özel hayatını her daim basından uzak tutmaya özen gösteren 31 yaşındaki Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'ını da sadece yakın çevresi için kullanıyor. 8 ay önce ilk bebeği Begüm'ü kucağına almanın heyecanını yaşayan Banu Ilıcalı, bebeğinin yüzünü göstermemeye de özen gösteriyor.

acun-ilicali-nin-kizi-banu-ilicali-bebegi-ve-14000652_4851_m

Ancak Banu Ilıcalı, kızı Begüm ve eşi Ceyhun Efe ile aile pozu verdi. Çiftin minik bebekleri Begüm ise anne Banu Ilıcalı'ya benzetildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar' Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Diğer Haberler

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ne zaman çekildi, oyuncular kimler?

Ünlü sunucu Wendy Williams şovu sırasında hem gaz çıkardı hem de geğirdi!

Canlı yayın kazası! Hem gaz çıkarıp hem de geğirince olanlar oldu

Nükhet Duru: Cam kırığı yutmuş gibi hissettim

'Cam kırığı yutmuş gibi hissettim'

Pelin Öztekin'den çağrı! Bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor

Pelin Öztekin'den çağrı! Bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor

Nilperi Şahinkaya leoparlı süper minisiyle Instagram'ı salladı

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Sarah Silverman: Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum

'Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.