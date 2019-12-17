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Banu Zorlu, Oscar yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:23 | Son Güncelleme

Oyuncu ve şarkıcı Banu Zorlu, bu yıl 92’inci kez gerçekleştirilecek Oscar Töreni’ne katılmaya hazırlanıyor.

Banu Zorlu, Oscar yolcusu

Kırmızı halıda boy göstermeye hazırlanan Zorlu, dünya starlarını giydiren modacı Gülafer Ateş'in özel tasarımlarını giyecek.

15 valizle törene gitmeye hazırlanan Zorlu, her davete farklı bir kıyafetle katılacak.

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banu zorlu oscar ödül töreni

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