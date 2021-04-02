Banyo giderinden gelen 'gizemli ışık' paniği! 'Cehenneme açılan bir kapı'

Duvarlarda bulunan şeyler ve diğer gizli bulgular adlı Facebook grubunda yayınlanan fotoğraf karesi, söz konusu grubun hakkını veren türdendi.

Fotoğraf, bu hafta başlarında, bir otel müşterisinin yayınladığı kareyle sosyal medyada gündem oldu. Müşteri, iddiaya göre küvet giderindeki süzgeçten ışık yayıldığını söylüyordu. Paylaştığı fotoğrafın altına, "Bir oteldeyim ve az önce banyo giderinden ışık geldiğini fark ettim. Ne olabilir? Biraz daha yakından bakarsanız, prizden garip bir turuncu parıltı geldiğini fark edeceksiniz'' diye not düştü.

Kullanıcılar, gizemli ışığın 'ürkütücü' olduğunu söyleyerek yorum yaptılar. Biri, 'korku filmiden çıkmış' bir şeye benzediğini söyledi. Bir diğeri,"Bu açıkça cehenneme giden bir kapı" dedi.

BAKIM SIRASINDA AÇIKTA BIRAKILMIŞ

Birkaç kullanıcı ise, "Çoğu otel, bakımlarını daha kolay yapabilmek için tüm mekanik sistemleri bu şekilde açıkta bırakabiliyor. Muhtemelen burada olan budur'' diyerek söz konusu gizemli ışığa açıklık getirdi.



