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Banyo ve tuvaletlerdeki kötü kokulardan kurtulun! İşte evinizi bir çiçek bahçesine dönüştürecek pratik çözümler

24.11.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyo ve tuvaletlerin kötü kokması, evimizin tüm hijyenine ve temizlikte geçirdiğimiz onca zamana gölge düşürüyor ne yazık ki. Her girdiğimizde bizi mis gibi kokular karşılasın istediğimiz bu alanların kullanım amaçları ve nemli yapıları gereği sürekli hoş kokmaları biraz zor ama yine de imkânsız değil.

Banyo ve tuvaletlerdeki kötü kokulardan kurtulun! İşte evinizi bir çiçek bahçesine dönüştürecek pratik çözümler

Bazı basit yöntemler, sizleri banyo ve tuvaletlerinizden yükselen kötü kokulardan kurtarabilir. Her evde bulunan birkaç malzeme ile siz de bu alanları birer çiçek bahçesine dönüştürebilirsiniz. İşte, o yöntemler...

  1. BİRKAÇ DAMLA ESANSİYEL YAĞ KURTARICINIZ OLABİLİR

Banyo ve tuvaletlerden yükselen kötü kokulardan kurtulmanın en kolay yolu, pamuk ve esansiyel yağlardan geçer. Bir parça pamuğu bebe yağına veya kokusunu sevdiğiniz herhangi bir esansiyel yağa batırıp banyo veya tuvaletinizde kötü kokuların en çok yayıldığı kısımlara koyarsanız, oldukça işe yaradığını fark edersiniz. Çöp kovası ve çöp poşetinin arası ya da diş fırçalarınızı koyduğunuz kap ve kupalar, bu pamukları yerleştirmek için gayet ideal.

  1. YUMUŞATICININ MİS GİBİ KOKUSUNU KULLANIN

Yumuşatıcılar, hoş kokuları ile bilinen ürünlerinden biri. Çamaşır makinelerinizde olduğu gibi banyo, tuvalet ve evinizin diğer kısımlarında da hoş kokular bırakma konusunda yumuşatıcılar; müthiş bir performans sergiler. Bir kapak yumuşatıcı ve biraz suyu bir sprey şişesinde karıştırıp banyonuzdaki halı, kilim, havlu ve benzeri yüzeylere sıkarak banyonuzun her daim güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

  1. LİMON MUCİZESİNDEN FAYDALANIN

Limon, bileşimindeki sitrik asit sayesinde koku moleküllerini hapsetme konusunda bir hayli başarılı bir çözüm. Banyo ve tuvaletinizi temizledikten sonra lavabo ve yerleri bir kere de limonlu suyla silerseniz kötü kokuların oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

  1. TUVALET FIRÇANIZI HOŞ KOKULU BİR NESNE HÂLİNE GETİRİN

Banyo ve tuvaletlerdeki kötü kokuların en büyük sebeplerinden biri de tuvalet fırçaları. Ancak bu konu çözümsüz değil! Tuvalet fırçanızı temizledikten sonra üzerine birkaç damla esansiyel yağ damlatırsanız yavaş yavaş buharlaşan yağın ortama hoş kokular saldığını göreceksiniz.

  1. MİS KOKULU SABUNLARI DENEYİN

Daha pratik ve hijyenik olduğu için sıvı sabun kullanmayı tercih ediyorsanız bile hoş kokulara sahip kalıp sabunlardan bolca edinip banyo ve tuvaletinizin çeşitli yerlerine koyabilirsiniz. Renkli kalıp sabunlar, mis gibi kokular yayarken banyo dekorasyonunuza yeni bir hava katmanızı da sağlayabilir.

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