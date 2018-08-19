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Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bartın'da, hırsızlık için girdiği evlerde kadınları taciz ve tecavüz ettiği, havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınların cep telefonu ile videosunu çektiği iddiasıyla aranan T.Y. (24) yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zemin katlarda bulunan dairelere ve müstakil evlere hırsızlık için giren, evlerde bulunan kadınları taciz ve tecavüz eden kişinin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis kimliğini tespit ettiği T.Y.'yi Yalı Mahallesi'nde yakaladı. Mağdurların teşhis ettiği, T.Y. de suçlamayı kabul etti.

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Haziran ayında hırsızlık için girdiği bir evde 72 yaşındaki bir kadını tecavüz eden, hırsızlık için girdiği evlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunan T.Y., ifadesinde daha önce bir otobüs firmasında muavinlik yaptığını, yabancı uyruklu bir kadına cinsel tacizde bulunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. İşsiz kalınca boşluğa düştüğünü öne süren T.Y., en son Bartın'da bir restoranda garsonluk yaptığını, buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu, yaşanan olaylardan dolayı pişman olduğunu anlattı.

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Daha önceki yıllarda İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya'da cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olayına karıştığı belirlenen T.Y. hakkında soruşturma devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bartın taciz cinsel istismar

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