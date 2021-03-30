HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor

Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor

30.03.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj videoları ile ünlenen 21 yaşındaki İngiliz YouTuber Niah Selway, suya dokunduğunda şişip kızarmaya başlıyor, kaşıntı nedeniyle acı içinde kıvranmaya başlıyor. Selway'ın sıvı olan her şeye o kadar alerjisi var ki kendi teri, gözyaşları ve idrarı bile kızarıklığa neden oluyor. Herkesin keyif aldığı duş keyfi ise onun için kabusa dönüşüyor.

Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor

Aquagenic Pruritus adı verilen bir rahatsızlıkla mücadele eden Niah Selway, tahmin bile edilemez acı verici reaksiyonlar yaşıyor. Suya ya da sıvı olan bir şeye maruz kaldıktan sonra kızarıp şişmeye, sornasında ise kendini kanatana kadar kaşınmaya başlayan Niah, artık normal bir hayat süremediği için oldukça mutsuz.

''ERKEK ARKADAŞIM SEKS YAPARKEN SÜREKLİ BANA BAKIYOR''

İngiliz kadın yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Alerjim hayatımdaki her şeyi etkiliyor. Kendi terime, idrarıma ve gözyaşlarıma tepki verdiğim için hayatımı herkes gibi yaşayamıyorum. Yağmur benim için büyük bir sorun. Tabii yaz da. Terlememek için elimde vantilatörle dolaşıyorum. Benim için yılın iyi bir zamanı yok, her gün benim için dayanılmaz. En büyük destekçim ise erkek arkadaşım Mark ve arkadaşlarım. Mark seks esnasında beni sürekli bana bakıyor. Terleyip terlemediğimi görmek için. Arkadaşlarımla da dışarıda görüşemiyorum. Beni görebilmek için eve geliyorlar.''

CATERS_WATER_ALLERGY_01_3428750

''CİLDİM İÇTEN DIŞA YANIYOR GİBİ''

Niah'ın suya tepkisi önce karıncalanma daha sonra kaşıntı ardından yanan bir ağrıya dönüşüyor. Tahmin edilemez kaşıntı bir süre sonra dayanılmaz bir hale geliyor. Tepkiler yarım saat ila dört saat arasında sürüyor. Niah bu duyguyu sanki derisinin içten dışa yanıyormuş gibi olduğunu söylüyor ve ekliyor: ''Acı o kadar kötü ki koordinasyonumu kaybetmeme neden oluyor, sadece uzanmak ve beklemek zorundayım. Kaşınmamak için çok uğraşıyorum çünkü cildimi daha fazla tahriş etmek ve kendime daha fazla acı vermek istemiyorum.''

Niah'ın doktorları birçok tedavi yöntemi denese de alerjinin tedavi edilemez olduğunu ifade ediyorlar. 23 yaşındaki genç kadın şimdi Almanya'da kaşıntı üzerine uzmanlaşmış bir kliniğe gidip tedavi olmayı umuyor. Ancak tedavi olabilmesi için 800 sterline ihtiyacı olan kadın şimdilerde bir yardım fonu oluşturdu ve bağış için yeterli miktarın toplanmasını bekliyor.

CATERS_WATER_ALLERGY_02_3428751

CATERS_WATER_ALLERGY_03_3428752

CATERS_WATER_ALLERGY_06_3428755

CATERS_WATER_ALLERGY_09_3428758

CATERS_WATER_ALLERGY_13_3428762


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Rusya'da patlama: Ölü ve yaralılar varRusya'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Köpek balığı saldırısından kurtuldu ama içinden çıkanlar şoke etti! 'Yaşaması mucize'

Köpek balığından kurtuldu ama doktorlar bile şaşkına döndü

Rusya’da 9 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya'da patlama: Ölü ve yaralılar var

İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

Kaçak mafya üyesini paylaştığı yemek videoları ele verdi

Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak

Aşılamada yeni boyuta geçiyorlar! Tarih verildi

Son Dakika: Biden'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Son Dakika: Biden'dan koronavirüs aşısı açıklaması

ABD, Hariri suikastı failinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Suikast failinin başına 10 milyon dolar ödül

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.