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Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet açıkladı

22.03.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruçluyken banyo yapmak konusunda birçok kişinin çekinceleri olabiliyor. Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek isteyen kişiler bu nedenle konuya ilişkin arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayı bu ay 29 gün sürecek ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü açılacak iftarla sona erecek. Peki, banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? İşte ayrıntılar...

Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet açıkladı

Banyo yapmanın orucu bozup bozmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapılmıştır. Oruçluyken banyo yapmanın sakıncası yoktur. Banyo yapan kişinin orucu bozulmaz.

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Banyo yapmak orucu bozmaz fakat kişinin su yutmamaya dikkat etmesi gereklidir. Yani ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruç bozulmaz.

ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Oruçluyken banyo yapılmasında sakınca yoktur. Yıkanmak orucu bozmaz. Hazreti Âişe ve Ümmü Seleme, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir.

Ağız ve burundan mideye su kaçırmamak kaydıyla oruçluyken yıkanılmasında sakınca yoktur.

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