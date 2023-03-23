HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet'ten açıklama geldi

Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet'ten açıklama geldi

22.03.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruçluyken banyo yapmak konusunda birçok kişinin çekinceleri olabiliyor. Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek isteyen kişiler bu nedenle konuya ilişkin arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayı bu ay 29 gün sürecek ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü açılacak iftarla sona erecek. Peki, banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? İşte ayrıntılar...

Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet'ten açıklama geldi

Banyo yapmanın orucu bozup bozmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapılmıştır. Oruçluyken banyo yapmanın sakıncası yoktur. Banyo yapan kişinin orucu bozulmaz.

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Banyo yapmak orucu bozmaz fakat kişinin su yutmamaya dikkat etmesi gereklidir. Yani ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruç bozulmaz.

ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Oruçluyken banyo yapılmasında sakınca yoktur. Yıkanmak orucu bozmaz. Hazreti Âişe ve Ümmü Seleme, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir.

Ağız ve burundan mideye su kaçırmamak kaydıyla oruçluyken yıkanılmasında sakınca yoktur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SAHUR İMSAK VAKTİ 2023: İşte il il sahur ve iftar saatiSAHUR İMSAK VAKTİ 2023: İşte il il sahur ve iftar saati
Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'
İnce'nin sözlerinin ardından bir çağrıda CHP'den geldiİnce'nin sözlerinin ardından bir çağrıda CHP'den geldi
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan banyo banyo yapmak orucu bozar mı oruçluyken banyo yapılır mı

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"

İstanbul Boğazı'nda görenler telefonuna sarıldı! "Bunun burada ne işi var?"

İmza sayıları belli oldu! Muharrem İnce...

İmza sayıları belli oldu! Muharrem İnce...

Gördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu oldu

Gördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu oldu

İlginizi Çekebilir

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.