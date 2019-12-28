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  4. Banyoda düşen Şükran, öldü

Banyoda düşen Şükran, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 19:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta elini yıkamak için girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşerek başını çarpan Şükran Kumyurt (39), hayatını kaybetti.

Banyoda düşen Şükran, öldü

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta elini yıkamak için girdiği banyoda ayağının kayması sonucu düşerek başını çarpan Şükran Kumyurt (39), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Orhan Kurt Siteleri'nde meydana geldi. Sitede annesi Lütfiye Kumyurt ile birlikte yaşayan Şükran Kumyurt elini yıkamak için banyoya girdi. Banyoda ayağı kayınca dengesi kaybeden Kumyurt, düşerek kafasını çarptı. Kızını banyoda yerde yatarken bulan anne Lütfiye Kumyurt, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şükran Kumyurt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kumyurt'un bekar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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