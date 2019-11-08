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Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:16 | Son Güncelleme

BOLU'da, banyoya koyduğu saat görünümlü gizli kamera ile eşi G.İ.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, banyoya koyduğu saat görünümlü gizli kamera ile eşi G.İ. (23) ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K.İ., adliyeye sevk edildi. A.K.İ.'nin ifadesinde, suçlamaları reddederek, "Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Benim prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır" dediği öğrenildi.
Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi A.K.İ. tarafından banyoya yerleştirildiğini iddia ettiği dijital saatten şüphelendi. G.İ., daha önce sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darbedildi. G.İ., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu, ayrıca eşine boşanma davası açtı.
'O SAAT GÖRÜNÜMLÜ CİHAZ GİZLİ KAMERAYMIŞ'
G.İ., savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:
"Kocam sözleşmeli erbaştı. 7 ayda İstanbul’daki görev sözleşmesi bitti ve Bolu'ya geri döndük. Bu 2 ay içinde kocam farklılaştı. Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmamam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrendim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."
'ZORLA YETİŞKİN FİLMİ İZLETTİ'
G.İ. ifadesinde ayrıca, kocasının cep telefonundan kendisine zorla yetişkin filmleri izlettirdiğini de söyledi. Genç kadının annesi M.B. ve babası A.B. de damatlarından şikayetçi oldu.
DAHA ÖNCE KENDİSİNİ KOMİSER OLARAK TANITIP, GİZLİ KAMERA ALMAYA ÇALIŞMIŞ
Ayrıca A.K.İ.'nin 2014 yılında Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir elektronik mağazasına gidip, kendisi komiser olarak tanıtarak gizli kamera almaya çalıştığı da ortaya çıktı. Bu olayda da iş yeri sahibi durumu polise bildirdiği ve A.K.İ. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu'ndan işlem yapıldığı öğrenildi.
SUÇLAMALAR
G.İ. ile annesi M.B. ve babası A.B.'nin şikayetlerinin ardından, A.K.İ. hakkında 'cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliği ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'müstehcenlik', 'kötü muamele', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şikayetin ardından A.K.İ., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. A.K.İ.'nin ifadesinde, "Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Ailesi benden 100 bin TL talep etti. Ben de 50 bin TL vermeyi kabul ettim. Ancak onlar bu parayı kabul etmedi. Daha sonra bana böyle bir iftira atıldı. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Saat görünümlü kamera bana ait değildir. Kendisi banyoya koymuştur. Benim de prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır. Suçlamaları reddediyorum" dediği öğrenildi.
A.K.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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