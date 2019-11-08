Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI\nBolu'da banyoya saat g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc kamera koyup, e\u015fini ve onun kad\u0131n akrabalar\u0131n\u0131 kayda ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla adliyeye sevk edilen A.K.\u0130., savc\u0131l\u0131ktaki sorgusunun ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Bankadan \u00e7ekilen i\u015f\u00e7ilerin maa\u015f\u0131n\u0131 minib\u00fcsten \u00e7alan 4 ki\u015fi tutukland\u0131Londra'da Suriye zirvesi d\u00fczenlenecek
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