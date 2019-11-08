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Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Bolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

SERBEST BIRAKILDI
Bolu'da banyoya saat görünümlü kamera koyup, eşini ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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