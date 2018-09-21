Banyoda intihar etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İsmail D. (45) girdiği bunalım sonucu, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoya giren İsmail D. kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra yakınları kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde İsmail D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail D.'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Bir süredir işsiz olduğu iddia edilen İsmail D.'nin cenazesi bugün Balıkesir'de toprağa verildi.
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