Banyoda ısınmak için yaktığı mangal 17 yaşındaki kızın sonu oldu! Genç kız karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, 17 yaşındaki Norşin Şimşek, banyoda ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ CANINI ALDI

Olay, dün gece Çınar ilçesi kırsal Başaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun süre banyodan çıkmayan Şimşek’in ailesi, tedirgin oldu. İçeriye girdiklerinde onu hareketsiz halde yerde bulan aile panik yaptı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, gencin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü belirledi.

Norşin’in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)