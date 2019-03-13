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Banyoda kendisini asan lise öğrencisi hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, turizm lisesi öğrencisi Muhammet Emre B.

Banyoda kendisini asan lise öğrencisi hastanede öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, turizm lisesi öğrencisi Muhammet Emre B. (16), kendisini banyodaki boruya iple astı. Yakınları tarafından ipten indirilip hastaneye kaldırılan Muhammet Emre B., yaşamını yitirdi.
Karahasanlı Mahallesi 2019 Sokak'taki sitede ağabeyi ve annesiyle birlikte yaşayan Akköy Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi 10'uncu sınıfı öğrencisi Muhammet Emre B., dün uzun süre banyodan çıkmadı. Gencin meraklanan ağabeyi ve annesi, kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Komşuların yardımıyla banyonun kapısını kırıp içeri giren ağabeyi ve annesi, Muhammet Emre B.'yi tavandaki boruya iple asılı halde bulundu. İpten indirilen ve hayatta olduğu anlaşılan Muhammet Emre B., çağrılan ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Emre B., bu sabah yaşamını yitirdi.
Gencin, kız arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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