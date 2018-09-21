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Banyoda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Banyoda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Adana'nın Çukurova ilçesinde evinin banyosunda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Güzel Yalı Mahallesi'ndeki bir binanın 9'uncu katında yaşayan Kadriye Ürün'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü CAN-KUR ekipleri, içeriden ses gelmeyince merdiven yardımıyla balkondan eve girdi.

Banyoda bozuk kapının üzerine kapanması nedeniyle mahsur kaldığı anlaşılan Ürün, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
banyoda kilitli kalan yaşlı vatandaş can-kur Çukurova

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