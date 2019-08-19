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Banyoda ölü bulunan yerleşik Alman'ın evinden iki not çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Uwe Szramek (57), vücudu isle kaplı halde evin banyosunda ölü bulundu.

Banyoda ölü bulunan yerleşik Alman'ın evinden iki not çıktı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Uwe Szramek (57), vücudu isle kaplı halde evin banyosunda ölü bulundu. Etrafında çok sayıda mangal kömürü bulunan Szramek'in evinde yapılan aramada, 'Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel' ve 'Türkiye her şey için teşekkür ederim' yazılı notlar bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak'taki Yosun 1 Apartmanı'nın 3. katında bulunan dairede yalnız oturan Alman Uwe Szramek'ten bir süredir haber alamayan komşuları bu sabah durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak Uwe Szramek'in evine girdi. Polis evin banyosunda Uwe Szramek'in cansız bedenini buldu. Yapılan incelemelerde Szramek'in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.
'BENİM ET ÇÖPE ATIYORSUNUZ EN GÜZEL'
Evde yapılan aramalarda, 'Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Başka akraba yok, belki siz beni yabancılar mezarlığına koymak istersiniz ama gerek yok. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel. Teşekkür ederim' ile 'Türkiye her şey için teşekkür ederim. Benim motosikleti temizlik için ev sahibine bırakıyorum' yazılı 2 not bulundu.
İntihar ettiği değerlendirilen Uwe Szramek'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Banyoda ölü bulunan yerleşik Alman'ın evinden iki not çıktıBanyoda ölü bulunan yerleşik Alman'ın evinden iki not çıktı

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