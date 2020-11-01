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Banyoda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi evinin banyosunda kafasının arka kısmı kanlı halde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi.

Banyoda ölü bulundu

Samsun’da bir kişi evinin banyosunda kafasının arka kısmı kanlı halde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Demir eşi ile alışverişe çıkıp alışveriş poşetlerini eve bırakmak için eşinin yanından ayrıldı. Eşinin geri dönmesi üzerine merak ederek eve giden M. Demir eşini banyoda hareketsiz halde görünce 112 ekiplerinden yardım istedi. Eve giden sağlık ekipleri Hüseyin Demir’in banyodaki küvetin içinde ölmüş olduğunu ve kafasının arka kısmında ise kan izleri olduğunu tespit etti. Olay polise haber verildi. Hüseyin Demir’in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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