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  4. Banyoda ölü bulundu... Fransız kadının hastanede sır ölümü! Fransız markalı iğne detayı

Banyoda ölü bulundu... Fransız kadının hastanede sır ölümü! Fransız markalı iğne detayı

22.05.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'daki özel hastanede sır bir ölüm gerçekleşti. Hastaneye tüp mide ameliyatı olmak üzere gelen Fransız Anestezi Uzmanı Dalila Soudani hastanenin banyosunda ölü bulundu. Öte yandan yapılan incelemelerde kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet Fransız markalı ağrı kesici iğne vurduğunun belirlendiği kaydedildi. Hastane ise tüp mide ameliyatıyla alakalı herhangi bir işlem yapılmadığını, yalnızca tahlil yapıldığını söylerken kadının ağrı kesicileri kendisinin vurduğu belirtildi.

Banyoda ölü bulundu... Fransız kadının hastanede sır ölümü! Fransız markalı iğne detayı

Fransa'dan Türkiye'ye ameliyat için gelen Fransız kadının sır ölümü! Edinilen bilgiye göre 44 yaşındaki Fransız Anestezi Uzmanı Dalila Soudani, İstanbul Bağcılar'da özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olmak için Fransa'dan Türkiye'ye geldi. Soudani, 19 Mayıs akşam özel hastaneye giriş yaptı. Tek başına hastaneye giden Soudani, tüp mide ameliyatı olmak için tahlillerini yaptırdı.

SABAH BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Gece burada kalan kadın sabah 07.30 sıralarında hastane odasındaki banyoda hasta bakıcılar tarafından ölü bulundu.

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KENDİSİNE YÜKSEK DOZDA AĞRI KESİCİ İĞNE VURDUĞU BELİRLENDİ

İlk belirlemelere göre, Fransız kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet Fransız markalı ağrı kesici iğne vurduğu tespit edildi. Kadının vücudunda darp izine rastlanmadığı, geçmişten kalma yanık izi olduğu belirlendi.

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CENAZESİ ÜLKESİNE GÖTÜRÜLECEK

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soudani'nin Fransa'dan Türkiye'ye gelen erkek kardeşi, amcası ve yakınları ise Adli Tıp Kurumu'nda teşhiste bulundu. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Fransız kadının cenazesinin ülkesine götürüleceği belirtildi.

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HASTANE, TÜP MİDE AMELİYATIYLA İLGİLİ İŞLEM YAPILMADIĞINI AÇIKLADI

Hastane ise tüp mide ameliyatı ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı. Kadına sadece tahlil yapıldığı belirtilirken ağrı kesicileri de kendisinin vurduğu kaydedildi. (DHA)

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