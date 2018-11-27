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Banyoda şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç kız öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 01:19 | Son Güncelleme

BURSA'da banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Alara Kocabaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Banyoda şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç kız öldü

Mehmet İNAN/BURSA,,(DHA)- BURSA'da banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Alara Kocabaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay akşam saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü mahallesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşadığı evde duş almak için banyoya giren Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alara Kocabaş, şofbenden sızan gaz nedeniyle yere yığıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan Kocabaş'ı merak eden ailesi banyoya girdiğinde kızlarının yerde yattığını gördü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alara Kocabaş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.
Bursa Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Alara Kocabaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Banyoda şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç kız öldüBanyoda şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç kız öldüBanyoda şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç kız öldü

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