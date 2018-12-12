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Banyoda şofbenden zehirlenen çift toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, akciğer kanseri eşini banyoda yıkarken tüple çalışan şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Nurcan Kasar (62) ile eşi Yaşar Kasar'ın (69) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Banyoda şofbenden zehirlenen çift toprağa verildi

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, akciğer kanseri eşini banyoda yıkarken tüple çalışan şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Nurcan Kasar (62) ile eşi Yaşar Kasar'ın (69) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.
Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde oturan Nurcan ve Yaşar Kasar çiftinin çocukları, pazartesi günü akşam saatlerinde anne ve babalarını telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Anne ve babalarının uyuduklarını düşünen çocukları, dün tekrar telefonla onlara ulaşmaya çalıştı ancak yine sonuç alamadı. Durumdan şüphelenen çiftin çocukları, akşam saatlerinde eve gidip, komşularıyla birlikte kapıyı açarak içeri girdiklerinde, anne ve babalarını banyoda hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kasar çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu, Nurcan Kasar'ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar'ı banyoda yıkadığı sırada çiftin tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Çiftin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Otopsinin yapıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Nurcan ile Yaşar Kasar çiftinin cenazeleri, evlerinin bulunduğu Doğanbey Mahallesi'ne götürüldü. Çift, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Banyoda şofbenden zehirlenen çift toprağa verildiBanyoda şofbenden zehirlenen çift toprağa verildi

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