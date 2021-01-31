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  4. Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

31.01.2021 00:34 | Son Güncelleme:
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Samsun’da banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Cebeli Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Cebeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Nazlı İşliyen evlerinde banyo yaparken olduğu yere yığılıp kaldı. Kardeşi tarafından banyoda baygın halde bulunan kız çocuğu 112 ekipleri tarafından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nazlı İşliyen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Nazlı İşliyen’in banyoya konulan semaverdeki karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Nazlı İşleyen’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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