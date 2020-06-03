Banyodaki zararlı bakterileri öldürüyor! Antibakteriyel temizleyici için karbonat, tuz...

Haziran ayının gelmesiyle beraber normalleşme adımlarının atılması "yeni normal" sosyal hayatın kapılarını araladı. Normalleşme sürecinde ise uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda vatandaşların temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmesi istenildi. Hijyen hala ilk madde halindeyken kimyasal ürünler kullanmadan ev temizliği yapmak isteyenlere ipuçlarını veriyoruz. Evinizin en kirli yeri olduğunu düşündüğünüz banyodan işe başlamaya ne dersiniz? İşte karşınızda doğal ürünlerle evinizde yapabileceğiniz banyo temizleyicileri...
ANTİBAKTERİYEL BANYO TEMİZLEYİCİ NASIL YAPILIR?
Türkiye genelinde bir araştırma yapılacak olursa; "evin en pis yeri" banyo olarak seçilir. Banyo temizliğinde sert kimyasallar kullanmak sağlık açısından büyük rahatsızlık yaratabilir. Banyoların "bal dök yala" kıvamında olabilmesi için sizlere evde yapabileceğiniz doğal antibakteriyel temizleyici formülleri vereceğiz. İşte, karşınızda evinizde kolayca yapabileceğiniz banyo temizleyici ipuçları...
BEYAZ SİRKE, LAVANTA YAĞI-ÇAYAĞACI YAĞI
Yarım su bardağı beyaz sirke, 3 su bardağı su, 15 damla lavanta yağı veya çay ağacı yağını bir kapta karıştırın. Ardından sprey şişenin içerisine koyarak temizlemek istediğiniz yerlere püskürtün.
KARBONAT, OKSİJENLİ SU, ZEYTİNYAĞLI SABUN - ARAP SABUNU
Yarım su bardağı karbonat, çeyrek su bardağı oksijenli su, 1 su bardağı sıcak su, çeyrek su bardağı sıvı zeytinyağlı sabun ya da Arap sabunu, 10 damla uçucu nitelikteki yağ ve çeyrek su bardağı sirkeyi bir kapta karıştırın. Ardından klozetin içine ve dışına bu karışımı sürerek ovalayın. Temizleme işleminin tamamlanmasından sonra sifonu çekmeyi unutmayın.
EPSOM TUZU, KARBONAT
1 su bardağı epsom tuzu, yarım su bardağı karbonat ve çeyrek su bardağı sıvı bulaşık deterjanını temiz bir kapta karıştırın. Ardından nemli bir pamuk ya da bezle duşakabinde bulunan lekeli bölümleri temizleyin.
KABARTMA TOZU, LİMON SUYU, SİRKE, TUZ
1 fincan kabartma tozu, 1 fincan limon suyu, sirke ve tuzu temiz bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Fayansları hazırladığınız bu karışımla temizleyin. Fayansların arasındaki derzleri dış fırçası yardımıyla fırçalayabilirsiniz.
BORAKS, KARBONAT, KAYA TUZU, TURUNÇGİL KABUĞU
1 çay kaşığı boraks, 1 fincan karbonat, 1 tatlı kaşığı ince çekilmiş kaya tuzu ve 1 çorba kaşığı ince kesilmiş turunçgil kabuğunu (turunç, portakal, limon, greyfurt) temiz bir kapta karıştırın. Ardından lavabonun yüzeyini beyazlatmak için ovalayarak uygulayın. Son adımda ılık su akıtarak karışımı temizleyin. Aynı zamanda banyonuzda bulunan muslukları bu karışımla ya da limonlu suyla temizleyerek parlatabilirsiniz.