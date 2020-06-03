Banyodaki zararlı bakterileri öldürüyor! Antibakteriyel temizleyici için karbonat, tuz...

Haziran ayının gelmesiyle beraber normalleşme adımlarının atılması "yeni normal" sosyal hayatın kapılarını araladı. Normalleşme sürecinde ise uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda vatandaşların temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmesi istenildi. Hijyen hala ilk madde halindeyken kimyasal ürünler kullanmadan ev temizliği yapmak isteyenlere ipuçlarını veriyoruz. Evinizin en kirli yeri olduğunu düşündüğünüz banyodan işe başlamaya ne dersiniz? İşte karşınızda doğal ürünlerle evinizde yapabileceğiniz banyo temizleyicileri...

ANTİBAKTERİYEL BANYO TEMİZLEYİCİ NASIL YAPILIR?

Türkiye genelinde bir araştırma yapılacak olursa; "evin en pis yeri" banyo olarak seçilir. Banyo temizliğinde sert kimyasallar kullanmak sağlık açısından büyük rahatsızlık yaratabilir. Banyoların "bal dök yala" kıvamında olabilmesi için sizlere evde yapabileceğiniz doğal antibakteriyel temizleyici formülleri vereceğiz. İşte, karşınızda evinizde kolayca yapabileceğiniz banyo temizleyici ipuçları...